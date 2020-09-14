​Проєкт держбюджету-2021 передбачає 150 млрд гривень на ремонт доріг, - Марченко

Це на 20,7 млрд гривень більше, ніж минулого року.

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає збільшення витрат на дорожню інфраструктуру на 20,7 млрд гривень порівняно з держбюджетом 2020 року.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає "Цензор.НЕТ".

"Дорожня інфраструктура: порівняно з цим роком передбачається зростання в 20,7 млрд гривень. Крім прямих витрат з держбюджету, ми передбачаємо напрямок значного обсягу держгарантій саме на цю сферу", - сказав він, представляючи проєкт держбюджету.

Марченко також заявив, що загальні витрати на сферу дорожнього господарства в бюджеті на 2021 рік мають сягнути 150 млрд гривень.

Нагадаємо, Міністерство фінансів заклало в проєкт державного бюджету на 2021 рік курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

Окрім цього, "Укрзалізниця" отримає з держбюджету на 2021 рік гроші на 100 пасажирських вагонів.

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 14 вересня схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік. Серед ключових пріоритетів проєкту - підвищення мінімальної зарплати, якісна освіта, доступна медицина, протидія коронавірусу та вакцинація. Планується, що Рада розгляне проєкт бюджету на 2021 рік у п'ятницю.