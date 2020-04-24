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Рада создала ВСК для расследования злоупотреблений с госбюджетом

За проект постановления проголосовали 324 нардепа,

Рада создала ВСК для расследования злоупотреблений с госбюджетом
Фото: nus.org.ua

На внеочередном заседании в пятницу Верховная рада одобрила создание Временной следственной комиссии по злоупотреблениям с государственным бюджетом.

За проект постановления проголосовали 324 нардепа, передает РБК-Украина.

Так, парламентарии приняли постановление №3358 "Об образовании ВСК по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета".

Ранее заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала, что на внеочередном заседании Рада рассмотрит постановление о создании этой ВСК. Нардеп подчеркивала, что постановление о ее создании фракция будет поддерживать. Также, по ее словам, политсила уже определилась с делегатами.

ВСК создална на полгода для расследования фактов, которые, вероятно имели место в период с сентября 2019 года до нынешнего времени. Отчет о проделанной работе должен быть заслушан на пленарном заседании не позднее шестимесячного срока со дня принятия этого постановления.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры фракций договорились создать ВСК, чтобы проверить заявления бывшего министра финансов Игоря Уманского о "скрутках" НДС.

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