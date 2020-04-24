Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене
Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
"Мрия" доставила в Украину рекордный объем медицинского груза
"Мрия" доставила в Украину рекордный объем медицинского груза
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Саакашвили назвал два ключевых для себя направления на должности вице-премьера по реформам
Саакашвили назвал два ключевых для себя направления на должности вице-премьера по реформам
Рябошапка обвинил главу СБУ в блокировании подозрения в "важнейшем для Украины" деле по Приватбанку
Рябошапка обвинил главу СБУ в блокировании подозрения в "важнейшем для Украины" деле по Приватбанку
"Антонов" считает, что вторая "Мрия" себя не окупит на грузовых перевозках
"Антонов" считает, что вторая "Мрия" себя не окупит на грузовых перевозках
По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины
По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины
ГлавнаяПолитика

Борис Ложкин передал киевской больнице современный наркозно-дыхательный аппарат

Аппарат способен поддерживать дыхательную функцию пациентов всех возрастов.

Новый современный медицинский аппарат, способный поддерживать дыхательную функцию пациентов всех возрастов, был передан Киевской клинической больнице №15 Фондом Бориса Ложкина. В настоящее время поддержка клиник и врачей очень важна, заявил Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

«К сожалению, Киев стал одним из крупнейших очагов распространения коронавируса в Украине. Сегодня число инфицированных в столице перешагнуло тысячную отметку. Опыт других стран показывает, что уровень оснащенности больниц во время эпидемии коронавируса оказывает решающее влияние на эффективность медицинской помощи. Поэтому настолько важна поддержка клиник и врачей. Абсолютно любая. Особенно в Украине, где состояние системы здравоохранения далеко от идеального», - комментирует Борис Ложкин в Facebook.

Чтобы поддержать киевлян и команду Виталия Кличко, Фонд приобрел и передал больнице современный наркозно-дыхательный аппарат WATO EX-20, который позволит оказывать эффективную медицинскую помощь больным в средней и тяжелой стадиях заболевания.

Отмечается, что аппарат построен на новейшей анестезиологической архитектуре и обладает интеллектуальной системой учета необходимого объема воздуха. WATO EX-20 способен поддерживать дыхательные функции пациентов разных возрастов, включая детей.

«Эта универсальность имеет большое значение, поскольку в случае пиковой нагрузки на отделения интенсивной терапии аппарат может быть использован для любых пациентов, оказавшихся в критическом состоянии», - уточнил Ложкин.

Значительный плюс аппарата заключается в том, что он прост в эксплуатации, поэтому врачи быстро научатся с ним работать.

Напомним, ранее Борис Ложкин и Надежда Шаломова передали Институту отоларингологии имени профессора А.С. Коломийченко НАМН Украины защитные комбинезоны, респираторы последнего поколения, защитные очки и одноразовые перчатки для защиты от коронавируса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также