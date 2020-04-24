Грузия может расценить назначение Саакашвили как недружественный шаг, - посол

Грузия может расценить назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины как недружественный шаг.

Об этом в комментарии "Интерфаксу-Украина" сказал посол Грузии Теймураз Шарашенидзе.

"Вы знаете, что Михаил Саакашвили признан грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михаила Саакашвили в Грузию и были переданы материалы возбужденных уголовных дел... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг", - сказал дипломат.

Шарашенидзе выразил надежду, что Украина примет во внимание позицию официального Тбилиси к персоне Саакашвили.

Напомним, Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. В июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел.

Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.