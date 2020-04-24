​Главарь "ДНР" разрешил называть Донецк Сталино

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин разрешил называть Донецк Сталино.
На сайте Пушилина опубликовали "указ" от 23 апреля, согласно которому наименование "город Сталино" может использоваться оккупантами в качестве символа Донецка при проведении мероприятий, приуроченных к памятным датам:
- 9 мая - День победы над нацизмом;
- 22 июня - День скорби и памяти жертв войны;
- 14 февраля - День освобождения Донбасса во время Второй мировой войны.
Город Донецк носил название Сталино в 1929-1961 годах.
С апреля 2014 года город контролируется оккупационной администрацией Российской Федерации в оккупированных районах Донецкой области.
Напомним, что, по последним опросам, 72% украинцев считают Сталина жестоким бесчеловечным тираном. В 2019 году социологи КМИС установили, что 40% украинцев негативно относятся к Сталину (с враждебностью, страхом или ненавистью), 25% - безразлично и 16% - положительно (с уважением, симпатией или восхищением).