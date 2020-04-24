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​Саакашвили пообещал не конфликтовать с Аваковым

"Я собираюсь работать, а не конфликтовать".

​Саакашвили пообещал не конфликтовать с Аваковым

Кандидат на должность вице-премьер-министра Михаил Саакашвили пообещал не конфликтовать с министром внутренних дел Арсеном Аваковым в случае назначения в Кабинет министров.

Об этом он сказал в интервью "НВ".

"Министр МВД — это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совсем разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее усугубить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать", - сказал Саакашвили.

Политик добавил, что о нем сложилось "ошибочное представление" как о склочном человеке.

"У меня за этот год было много возможностей кого-то обвинять, в чем-то упрекать, но я не считаю для себя это приоритетом в жизни. Я этого не делал. Сейчас, когда на Украину надвигается что-то нехорошее и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время", - сказал Саакашвили.

Напомним, в декабре 2015 года на Национальном совете реформ в присутствии президента Петра Порошенко Аваков и Саакашвили разругались, обвинив друг друга в воровстве. Министр тогда бросил в Саакашвили стакан с водой.

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