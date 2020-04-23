Украина осудила в ОБСЕ "земельный" указ Путина и очередной "призыв" в Крыму

Указ президента России Владимира Путина, согласно которому украинцы лишены права владеть землей в аннексированном Крыму, и очередной призыв крымчан на военную службу в российскую армию являются грубыми нарушениями международного права.

Об этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил во время первого онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ 23 апреля, передает Укринформ.

"В течение последних недель мы наблюдали за рядом тревожных событий на Крымском полуострове, временно оккупированном Россией. Наиболее провокационным было введение запрета на владение землей в прибережених районах для граждан Украины, которые теперь потеряют свои земельные участки, которые были законно приобретены до оккупации, и очередной незаконной призыв на военную службу, что является грубым нарушением международного гуманитарного права", - заявил он.

Украинский дипломат напомнил, что мандат СММ ОБСЕ в Украине охватывает всю территорию Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

"Мы в очередной раз призываем СММ провести дистанционный мониторинг прав человека в Крыму, используя, в частности, предоставленную ООН методологию", - заявил глава миссии Украины при ОБСЕ.

Президент России Владимир Путин 20 марта подписал указ, которым "запретил" людям без гражданства РФ владеть землей в прибрежных районах оккупированного Россией Крыма.

Запрет не распространяется на три района Крыма - Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, эти районы не граничат с материковой частью Украины и не имеют выхода к Черному морю. Аналогичным образом в перечень не вошел Верхнесадовский сельский совет в Нахимовском районе Севастополя.

В представительстве президента Украины в АРК назвали "военным преступлением" указ Путина по земле в Крыму.

4 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что намерены призвать на военную службу 3 300 крымчан. Указывается также, что большая часть призывников отправится проходить службу за пределы Крыма, в воинские части Южного и других военных округов соседней России.