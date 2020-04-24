Зеленский назначил нового начальника СБУ в Кропивницком

Президент Владимир Зеленский в пятницу назначил нового начальника Управления СБУ в Кировоградской области вместо Алексея Петрова, ставшего главой Закарпатской области.

Об этом говорится в указе №157/2020.

Должность получил Иван Осипчук.

Местное издание CBN пишет, что Осипчук родился в 1985 году. До назначения в Кропивницкий работал заместителем начальника управления внутренней безопасности СБУ.

Его жена работает в органах прокуратуры Киевской. В публичном реестре есть ее декларация за 2018 год, где указан работающий в СБУ муж Иван Осипчук с годовой зарплатой 222 тысячи гривен.