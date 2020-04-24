Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения

Верховная Рада на заседании в пятницу отменила административное взыскание за нарушение правил дорожного движения в виде штрафных баллов.

За принятие соответствующего проекта закона №2809 за основу проголосовали 318 депутатов, в целом - 302 депутата.

Штрафные баллы были включены в Кодекс Украины об административных правонарушениях в 2015 году, когда парламент проголосовал за видеофиксацию нарушений ПДД.

Предполагалось, что каждому водителю в начале года будут начислять 150 баллов, которые должны были сниматься в случае нарушений ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме. За одно нарушение хотели снимать 50 баллов.

То есть теоретически водитель мог, например, трижды за год превысить скорость и ответить за это только виртуальными баллами. В пояснительной записке говорится, что такой подход "не только не способствует соблюдению участниками дорожного движения установленных правил, а наоборот, создает чувство безнаказанности и побуждает к следующим нарушениям". Это противоречит принципам КУоАП, согласно которым административное взыскание должно предотвращать новые правонарушения.

Напомним, что на практике штрафные баллы в Украине не работали, потому что автоматическую фиксацию до сих пор не ввели. Это планируется сделать с 1 мая только в Киеве и на отдельных дорогах.