Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене
Владельцу одной из крупнейших компаний-провайдеров сообщили подозрение в государственной измене
"Мрия" доставила в Украину рекордный объем медицинского груза
"Мрия" доставила в Украину рекордный объем медицинского груза
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Саакашвили назвал два ключевых для себя направления на должности вице-премьера по реформам
Саакашвили назвал два ключевых для себя направления на должности вице-премьера по реформам
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Рябошапка обвинил главу СБУ в блокировании подозрения в "важнейшем для Украины" деле по Приватбанку
Рябошапка обвинил главу СБУ в блокировании подозрения в "важнейшем для Украины" деле по Приватбанку
По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины
По следам Пиночета. Путин, референдум и «обнуление» Украины
Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
Супрун раскритиковала Зеленского после слов о медреформе
ГлавнаяПолитика

"Языковой омбудсмен" подала в отставку

Чиновница пожаловалась на действия Кабмина и невыплату зарплаты.

"Языковой омбудсмен" подала в отставку
Татьяна Монахова
Фото: ukrinform

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова подала в отставку.

Об этом она рассказала в интервью Opinion.

По ее словам, из-за пробелов в законе и бездействия Кабинета министров ей до сих пор не удалось создать секретариат уполномоченного, а без этого казначейство не выделяет финансирование и не платит ей зарплату.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каком водителе может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье", - пожаловалась Монахова.

Она подсчитала, что за это время потратила на работу 30 тысяч гривен.

"У меня было долгое терпение, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Однако, когда все было наконец готово, когда после стольких моих усилий вопрос о создании секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать принимать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно", - сказала Монахова.

Она добавила, что обращалась за помощью в Офис президента, но ее там проигнорировали.

"В представлении людей, далеких от политики (я и сама так раньше думала), если тебя назначили на высокую должность, перед тобой открываются все двери. Оказалось, что у меня есть пропуск только в Кабмин. Просто так зайти в Верховную Раду или Администрацию президента я не могу. Надо предварительно связаться со службой президента, они выпишут пропуск для пункта пропуска на входе... Я обращалась к представителям Администрации президента, но мои обращения были тотально проигнорированы. Какая причина - то ли потому, что я не из их политической силы, не "из команды Зеленского", то ли просто они не собирались заниматься языковой политикой - не знаю. К Зеленскому я так и не попала", - сказала Монахова.

Монахова - доктор филологических наук (диссертация - "Современные стратегии текстообразования в украинском языке"), автор более 40 научных публикаций.

Должность уполномоченного по защите государственного языка предусмотрен ч.2 ст.50 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Языкового омбудсмена назначает Кабинет министров Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также