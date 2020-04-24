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Цушко подал декларацию на пост замминистра финансов

Он возглавлял АМКУ при Януковиче.

Цушко подал декларацию на пост замминистра финансов
Василий Цушко
Фото: Макс Левин

Заместитель главы "Социалистической партии Александра Мороза" Василий Цушко 23 апреля подал декларацию на пост заместителя министра финансов.

Она обнародована в едином реестре деклараций на сайте НАПК.

Цушко - известный в прошлом политик и чиновник. С 1994 по 2006 годы был депутатом Верховной Рады, после чего ушел в исполнительную власть.

Был министром внутренних дел в 2006-2007 годах, министром экономики в 2010 году, главой Антимонопольного комитета в 2010-2014 годах.

Согласно декларации за прошлый год, он получил 8178 гривен зарплаты в ООО "Украинское сырье" и больше нигде не работал.

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