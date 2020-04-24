Цушко подал декларацию на пост замминистра финансов

Он возглавлял АМКУ при Януковиче.

Заместитель главы "Социалистической партии Александра Мороза" Василий Цушко 23 апреля подал декларацию на пост заместителя министра финансов.

Она обнародована в едином реестре деклараций на сайте НАПК.

Цушко - известный в прошлом политик и чиновник. С 1994 по 2006 годы был депутатом Верховной Рады, после чего ушел в исполнительную власть.

Был министром внутренних дел в 2006-2007 годах, министром экономики в 2010 году, главой Антимонопольного комитета в 2010-2014 годах.

Согласно декларации за прошлый год, он получил 8178 гривен зарплаты в ООО "Украинское сырье" и больше нигде не работал.