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Кабмин увеличил кредитный лимит по программе "5-7-9%" до 3 млн гривен

Увеличивается круг потенциальных получателей кредита.

Кабмин увеличил кредитный лимит по программе "5-7-9%" до 3 млн гривен
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления финансовой поддержки малого бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом говорится на сайте Минфина.

Правительство расширило круг потенциальных получателей кредита, увеличив максимальный годовой доход бизнеса с 50 млн до 100 млн гривен. Также увеличивается максимальная сумма кредита с 1,5 млн гривен до 3 млн гривен.

В-третьих, расширяется перечень целей, на которые можно брать кредит. Теперь это также покупка нежилой недвижимости без права передачи в пользование третьим лицам; покупка франшизы; пополнение оборотных средств в размере до 25% от общей стоимости инвестиционного проекта.

В программе "5-7-9%" сможет принять участие бизнес, у которого уже есть кредиты.

Также вводится льготная ставка 3% на кредиты, целью которых является производство лекарственных средств, медицинских изделий или медоборудования; а также на пополнение оборотных средств для выплаты зарплаты, уплаты аренды, комуслуг и т.п.

Получить деньги по льготной ставки можно будет в течение карантина и 90 дней после его отмены. Государство также готово предоставить 9-месячную отсрочку на возвращение этих денег.

Кредиты по новым правилам малый бизнес сможет получить после внесения советом Фонда развития предпринимательства соответствующих изменений в программу "Доступные кредиты 5-7-9" и обновления соглашений Фонда с банками, предоставляющими кредиты.

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