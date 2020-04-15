Арахамия спрогнозировал на май принятие "банковского" закона и первый транш МВФ

"Если это будет сделано медленно, тогда будем иметь серьезные проблемы как страна".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что "банковский" закон могут принять в начале мая. В таком случае к концу месяца в Украину поступят деньги от Международного валютного фонда.

Об этом Арахамия сказал в эфире телеканала "Украина 24" во вторник, 14 апреля, сообщает "Укринформ".

"Я уверен на 200%: после того, как мы проголосуем "банковский" закон, в течение 3-х недель мы получим транш", - сказал Арахамия.

Он добавил, что это основывается "на переговорной позиции с нашим кредитором, и это понятная позиция".

В то же время депутат отметил, что на следующей неделе Раде не удастся принять "банковский" законопроект во втором чтении, поскольку профильному комитету требуется время для работы над таблицей поправок. После этого ее нужно раздать народным депутатам, на что регламент требует 10 дней.

"После этого это может быть вынесено в зал. Даже если мы применим какую-то очень хитрую ускоренную процедуру, это не будет раньше, чем 5 мая. Я думаю, где-то так", - отметил Арахамия.

Политик добавил, что "у нас в конце мая есть платеж очень большой – то есть нам надо транш до этого получить".

"И где-то оно так и выглядит по времени. Если это будет сделано медленно, тогда мы будем иметь серьезные проблемы как страна", - отметил он.

Арахамия подтвердил, что от принятия "банковского" законопроекта зависит будущее получение транша от МВФ.

Он уточнил, что речь идет о программн расширенного финансирования (EFF) - более длинной и объемной по сравнению с программой поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая была у Украины раньше.

"Это где-то 3,5-4 млрд долларов в первый год. Как только принимается меморандум с МВФ, то добавляется миллиард точно, но может полтора от Всемирного банка. 500 миллионов евро – макрофинансовая помощь от Евросоюза и там еще несколько кредиторов. То есть, вместе это выглядит где-то 5,5-6 миллиардов в первый год. А вообще программа на 10 миллиардов", - рассказал Арахамия.