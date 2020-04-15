Не укладайте договори оренди землі. Повертайте землю собі

Укладання чи переукладання договорів оренди землі несе в собі загрозу фактичної втрати землі. Закон, який прийнято ( №2178-10 ), закони, які будуть прийматися ( №2194 , №3131 та інші) стосовно так званого ринку землі , саме через дію договорів оренди будуть змушувати власників землі задешево від неї позбавлятися. Протидіяти таким законам може лише участь власника землі в Товаристві власників землі.

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До закінчення діючих договорів залишається ще 2-3 роки, а орендарі по всій Україні масово змушують-вмовляють власників землі переукладати договори оренди на нові строки. Погрози і виплата винагороди за переукладання можуть йти пліч-о-пліч.

Прийняття закону про так званий ринок землі не несе нічого доброго і хорошого для селян-власників землі. Цей закон - лише перший ланцюжок, що буде змушувати селян-власників землі продати землю задешево. Далі будуть прийматися закони, які не тільки надають орендарю переважне право купувати землю (закон №2178-10), а і забороняють власнику без дозволу орендаря землі продавати землю (проект №2194).

Тому першою причиною активних дій орендарів з переукладання договорів оренди спричинені прийняттям земельних законів в інтересах орендарів-аграрних олігархів, для яких оренда є механізмом подальшого грабунку селян-власників землі та громадян України й захистом від прогресивних відносин.

Крім цієї головної причини сьогодення, наведемо ще ряд факторів, що спричиняють такі дії з захоплення землі орендарями

2. Орендарі хочуть купувати землю, але за тією ціною, яку ви і так знаєте – це ціна оренди на 49 років з додатковими угодами, які у разі відкриття так званого ринку перетворять для орендаря землю з орендованої на власну.

3. Земля, яка перебуває в оренді, може бути продана її власником, при цьому договір оренди продовжуватиме діяти. Покупцем землі може бути орендар або інша особа. Для інших, ніж орендар, осіб, земля, яка в оренді, менш цікаве придбання, ніж та, яка вільна, і, відповідно, за землю в оренді даватимуть значно меншу ціну, або вона буде взагалі не цікава як об’єкт купівлі (ви ж не будете купувати автомобіль, який ще буде 5 років їздити в оренді в службі таксі – ви хочете такий автомобіль, на якому будете їздити з першої хвилини його купівлі). Для орендаря дуже вигідно, коли він викуповуватиме землю, яка у нього в оренді, і чим триваліший строк такої оренди, тим нижчу ціну може пропонувати орендар – бо фактично тільки він єдиний покупець на цю землю.

4. Орендарю вигідна оренда – він багатіє на вашій землі, забираючи, по суті, належний вам прибуток від землі собі. Тому йому потрібна якомога довша оренда вашої землі - якомога довше закріпачення вас, власників землі.

5. Орендарі бояться, що власники землі, якщо їм нададуть право розпоряджатися (продавати) землю, по закінченні договору оренди запропонує землю іншим покупцям за ціною, яку орендар не хотів би заплатити чи не має змоги заплатити за вашу землю.

6. Орендарі бояться, що власники землі можуть скоро усвідомити, що вони спроможні самостійно (особисто чи через участь у Товариствах власників землі) господарювати на своїй землі, а значить, збільшать у кілька разів дохід від землі та цінність власної землі.

Що робити, щоб не стати закріпаченими зі своєю землею?

1. Ставати учасниками Товариства власників землі. Стати учасником Товариства власників землі можна за 1-2 роки до закінчення договорів оренди.

Формування розширених можливостей і підтримка діяльності Товариств власників землі передбачена проектом закону №3208 від 13.03.2020р. «Про прогресивні земельні відносини», співавтором якого я є.

За проектом закону №3208 Товариства власників землі – юридична особа, створена шляхом об’єднання власників землі з метою консолідації належних учасникам юридичної особи земельних ділянок для використання їх у самостійній виробничій сільськогосподарській діяльності, соціально значиме як для учасників, товариства, так для держави і суспільства в цілому.

Учасником Товариства власників землі може бути власник землі незалежно від його віку чи фізичних можливостей.

Вийти з учасників Товариства власників землі можна через 1 рік.

Товариство власників землі для проведення робіт на землі, що належить учасникам Товариства, може винаймати підрядника на виконання робіт на умовах Товариства.

Товариства власників землі є головними учасникам формування прогресивних земельних відносин. Крім того, важливим для прогресивних земельних відносин є ефективний обмін землі, який неможливий без надання права власнику землі розпоряджатися нею. Також проектом закону встановлюється, що органи державної влади чи органи місцевого самоврядування зобов’язані здійснювати викуп земельної ділянки за ціною, що дорівнює п’ятикратному розміру її нормативно-грошової оцінки.

2. Якщо ви не зрозуміли, що таке Товариство власників землі, то хоча б не укладайте договір оренди землі більше ніж на 1 рік.

1 рік - достатній строк для вивчення питання, що таке Товариство власників землі і чим воно корисно особисто власникові землі, чим корисне територіальній громаді та Державі.

3. Детальніше дізнавайтеся, що таке Товариство власників землі, що таке «Об’єднання власників землі» та прогресивні земельні відносини.