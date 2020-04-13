На осенних выборах в местные советы будут избирать людей до 60 лет. Инерционный прогноз осенних выборов в местные советы

Ни в коем разе не приуменьшая медицинские аспекты, выглядит бесспорной мысль, что коронавирусный хайп просто так не уляжется. Коронавирус будет иметь влияние на политику в Украине в самой ближайшей перспективе. На днях мне звонил 60-ти летний занимающийся местными выборами политтехнолог, и перепуганным голосом умолял не ходить на улицу и минимизировать контакты. «Это – серьезно,» - сказал он. Звонок уважаемого политтехнолога подтолкнул меня написать нижеследующий материал, в котором тезисно помечу что уже произошло и еще произойдет на предстоящих осенних выборах.

Фото: Сергей Нужненко

1. Спрос на опытных людей до 60 лет. Коронавирус ввел возрастной ценз в политику. Если в Древних Афинах архонтами назначали опытных людей, переживших рубеж шестидесятилетия, то осенью 2020 года - будет наоборот. Нужно будет искать опытных людей моложе 60 лет. Информационная коронавирусная составляющая обнулила возраст после 80 лет и серьезно подточила вес опыта 60-летних. Теперь пенсионеры всего мира чувствуют себя все мене защищенными, а в Украине им грозит еще и приличный штраф за нарушение самоизоляции. Наиболее перспективными участниками выборов, на которых следует делать ставку – 30-ти 40-летние люди, имеющие жизненный и управленческий опыт. Ведь вероятность их серьезной болезни и смерти в 2 раза ниже. Зачем вкладывать деньги в старого кандидата?

2. Изменение базового возраста избирателя. На выборах 2019 года за Порошенко голосовали люди от 45 лет и старше, для Юлии Тимошенко базовым был электорат в возрасте 55+, а для Зеленского – молодежь. Теперь более интересными для политтехнологов и партий как мишень агитации будут люди в возрасте 22-35 лет плюс диджитализированные и он-лайн продвинутые избиратели старших возрастных категорий. Юлии Владимировне следует призадуматься об обучении своего электората новым технологиям. Но для людей, которые не понимают слов «хайп», «фэйк» и «хейтер», нужно будет все-таки продолжать вести сравнительно дорогую агитацию.

3. Роль социологии молодежи. Возрастет роль платформ, инструментов, механизмов, групп, способных собрать, обработать и дать продуктивные выводы о молодежной среде. Ранее период жизни украинцев с окончания института (22 года) до периода профессионального и семейного становления (33-35 лет) была мало интересна социологам. Социологи, выполняя задачи политтехнологов, больше интересовались людьми постарше.

4. Изменение технологии агитации. Агитация все больше перемещается в сеть. Скорее всего вырастет ассортимент электронных агитационных пряников для лояльных и электронных кнутов для нелояльных.

5. Технологии выборов. Будет ускорен переход на процедуры электронного голосования и электронного подсчета голосов. Мне трудно судить о готовности по состоянию на сейчас, но все выглядит так, что используя уже проверенные технические решения в Приватбанке, это реально. Мне думается, что именно на местных выборах можно провести как эксперимент в 2-3 муниципалитетах голосование и подсчет голосов в электронной форме. Для этого необходим соответствующий Закон Украины.

6. Диджитал селекция лидеров и идей. Попытка использования молодого электората и его идей в политических целях в новейшей истории страны не нова. Проекты «Озимое поколение», «Ідеальна країна», «LIFT» породили у избирателя смешанные чувства, граничащие с недоверием. Вместе с тем накоплен опыт организации сетевого сбора денег под проекты, агитации за партисипаторные бюджеты и т.п. Возможно, именно такой опыт полевых онлайн агитаторов будет интересен штабам политических партий и кандидатов. Следует отметить, что больше условий и уже накопленного подобного опыта есть в городах.

*Прогноз действителен, если все пойдет по мягкому благоприятному варианту.