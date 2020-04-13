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Никого не впускать, никого не выпускать или хаотический креатив чиновников

Нечего шастать! Видимо именно так решили чиновники и внесли в Верховную Раду законопроект о запрете выезда украинцам за границу. Конечно, пока это инициатива прозвучала якобы в рамках карантина. Но как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное.

Фото: EPA/UPG

Настораживает тот факт, что эта идея возникла сразу после того, как несколько стран, (Германия, Финляндия и другие) почти в один голос заявили, что готовят программы для трудовых мигрантов, чтобы быстро поднимать свою экономику, особенно в агросекторе. Они внедряют дополнительные карантинные меры для людей из-за границы, но понимают, что работники очень нужны, поэтому готовы высылать чартеры за рабочей силой.

В тоже время, у нас после запрета выезда, людям не планируют выплачивать социальную помощь или предоставлять реальную поддержку. Считается, что народ у нас креативный, найдет чем заняться, и как заработать.

Помимо отсутствия работы, отдых в этом году тоже отменяется. Меня могут спросить, о каком отдыхе я говорю в условиях жесткой безработицы. Но как мать я точно знаю, что при любых обстоятельствах и карантинах оздоровление, прежде всего детей - необходимо, иначе потом болезни и дорогостоящее лечение. Однако подозреваю, что цены в рекреационных регионах, той же Одессе, взлетят так, что даже обеспеченные люди не смогут себе их позволить. Все остальные в лучшем случае разве что пойдут в походы с палатками.

А ведь не так давно со всех экранов звучало, что наши граждане будут ездить за границу исключительно отдыхать и познавать мир.

Хочется спросить, может уже хватит хаотических и необоснованных шагов? Сейчас государству крайне необходима эффективная программа выхода из экономического кризиса и конкретные предложения для малого и среднего бизнеса - фундамента экономики.

Наш финансово-аналитический центр "Трансформация" имеет наработанные специалистами реального сектора решения и готов обсудить их с Главой государства, правительством и Верховной Радой.

Галина Хейло Галина Хейло , Фундатор финансово-аналитического центра "Трансформация", член Рады АУБ, банкир
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