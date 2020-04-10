Повна мобілізація проти Covid-19. Як зміниться законодавство?

Із посиленням карантинних заходів у суспільства резонно виникли питання щодо законності дій влади. Адже ситуація склалась така, що необхідно було прийняти швидкі та суворі дії без відповідного законодавчого підґрунтя – така проблема дійсно існує. Але ми всі бачимо, яких катастрофічних масштабів досягло поширення коронавірусної хвороби у провідних країнах світу.

Фото: Макс Требухов

Жодна медична система не була готова до такого виклику. Не готова і наша, будьмо чесними. І тому наш порятунок – це зробити все можливе, щоб запобігти розповсюдженню вірусу.

Я порівнюю нинішні дії влади із повною мобілізацією у стані війни. Держава, по суті, має у найкоротший термін встати на військові рейки – швидко налагодити виробництво стратегічної продукції, як то засоби захисту, противірусні препарати. Мобілізувати медиків, дати їм все необхідне, забезпечити усіх інфікованих місцями в лікарнях і гідним лікуванням.

Створенням законодавчої основи для цих заходів займається Комітет Верховної Ради, який я очолюю. Наразі ми підготували проект закону “Про внесення змін до Закону України про захист населення від інфекційних хвороб” щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

Насамперед цими законодавчими змінами ми усунемо невідповідності, які викликали незадоволення суспільства тактиками протидії коронавірусній хворобі. А саме, проектом закону актуалізовано прийняті у світі поняття «самоізоляція», «обсервація», «спеціалізовані лікарні». А також встановлюються правові підстави для їх застосування.

Але не тільки. Як ви знаєте з новин, країни Європи екстрено створюють спеціалізовані госпіталі для лікування хворих на коронавірус. Місць в існуючих лікарнях не вистачає і під них переобладнують готелі та інші немедичні заклади.

В Україні ситуація не така складна, але надія не може бути частиною стратегії. Тому ми маємо підготуватися до такого сценарію заздалегідь. Законопроект також передбачає заходи щодо оперативного створення тимчасових спеціалізованих лікарень. Тим самим ми даємо змогу місцевій владі екстрено перепрофілювати медичні заклади під інфекційні відділення для лікування громадян із коронавірусною хворобою - у разі виникнення такої потреби.

І що дуже важливо: спеціалізовані лікарні потрібно укомплектувати кваліфікованим медичним персоналом. Завдяки законопроекту, заклади охорони здоров’я зможуть додатково залучати медичних працівників, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, і з якими укладається контракт. На термін дії контракту за медичними працівниками зберігаються основне місце роботи і посада. Це стосується також науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

Окрім того, місцеві органи влади в умовах карантину отримують законне право не лише встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду на територію, де запроваджений карантин, але і правила переміщення цією територією. Також дозволяється обробка персональних даних без згоди особи, у тому числі даних, що стосуються стану здоров’я, з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби. Протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину такі дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості – знищенню.

Таким чином, ми надаємо владі правові важелі у боротьбі з епідемією. Але зауважу, що відповідні законодавчі інструменти вже прописані законами – вони лише потребували уточнень, які стали очевидні вже в екстреній ситуації. Із такою загрозою, як пандемія, ми зустрілися вперше, тож довелося адаптувати законодавство вже у бойових умовах – зробити максимально відповідним до реалій життя.

Сьогодні влада, бізнес та прості громадяни докладають зусилля для того, щоб із мінімальними втратами пройти через цю кризу. На законодавчому рівні ми працюємо над усуненням бюрократичних перешкод, стимулювання бізнесу та фахівців, створення умов для виробництва. І все це – задля порятунку життя наших громадян.