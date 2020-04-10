Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн человек

На первом месте по количеству заражений остаются США.

Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн человек, число жертв приближается к 100 тысячам. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Победили болезнь за это время 354 972 человека. Также во всем мире зарегистрировали 95 718 (88 538 за вчера) летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 16 684 человек, только в Нью-Йорке скончались 5 150 человек. Число выздоровевших достигло 25 960, заболевших - 465 750.

В Италии за это время заболели 143 626 человек. В то же время умерли 18 279, вылечились 28 470 человек.

Испания сообщает о 153 222 инфицированных. Среди них 52 165 выздоровели, 15 447 человек умерли.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 8 апреля подтверждены 1892 случаев COVID-19, 57 человек умерли, 45 - выздоровели.