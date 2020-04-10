В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились еще 26 человек
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
Вера, Надежда, Любовь. Но Любовь из них больше
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
Выиграет ли Байден у Трампа после ухода Берни Сандерса?
​​Главный санврач приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса
​​Главный санврач приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса
ГлавнаяМир

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн человек

На первом месте по количеству заражений остаются США.

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн человек
Фото: EPA/UPG

Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн человек, число жертв приближается к 100 тысячам. На первом месте по количеству заражений остаются США.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Победили болезнь за это время 354 972 человека. Также во всем мире зарегистрировали 95 718 (88 538 за вчера) летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 16 684 человек, только в Нью-Йорке скончались 5 150 человек. Число выздоровевших достигло 25 960, заболевших - 465 750.

В Италии за это время заболели 143 626 человек. В то же время умерли 18 279, вылечились 28 470 человек.

Испания сообщает о 153 222 инфицированных. Среди них 52 165 выздоровели, 15 447 человек умерли.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 8 апреля подтверждены 1892 случаев COVID-19, 57 человек умерли, 45 - выздоровели.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также