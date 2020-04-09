Премьер-министр Испании: мы достигли пика эпидемии

Премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал смягчение карантина по коронавирусу в связи с достижением пика эпидемии.

Как сообщает CNN, глава правительства в четверг попросил парламент Испании продлить чрезвычайное положение до 26 апреля, но добавил, что ситуация начала улучшаться.

"Мы достигли пика, и теперь начинается деэскалация", - заявил Санчес и добавил: "Эта война против вируса завершится абсолютной победой".

Испанский премьер предупредил, что смягчение карантинных мер и возвращение к нормальной жизни будет постепенным, так как ситуация крайне серьезная. "Подъем был сложным, и спуск будет таким же. Мы столкнулись с самой большой угрозой общественному здоровью планеты со времен гриппа 1918 года", - предупредил он.

Премьер-министр сказал, что снимать карантин нужно осторожно, чтобы не допустить повторной вспышки коронавируса.

Правительство Испании, добавил Санчес, работает на планом по возвращению страны в нормальное состояние, но "мы представляем, к какой нормальности возвращаемся".

Он также призвал все политические силы объединиться вокруг плана восстановления экономики. Reuters сравнивает его с пактом Монклоа, подписанным в 1977 году после смерти диктатора Франсиско Франко с целью перехода к рыночной экономике.

"Я предлагаю всем политическим силам, которые хотят подставить плечо, заключить большой пакт экономического и социального восстановления Испания", - сказал Санчес.

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших коронавирусом после США. От инфекции умерли 15 238 человек, в том числе за последние сутки - 683.