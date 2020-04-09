Сын президента Сербии заболел COVID-19

Президент Сербии Александр Вучич сообщил через соцсети, что у его сына Даниила подтвердили коронавирусную инфекцию и госпитализировали в белградскую больницу.

Вучич обратился к сыну со словами: "Сын, ты победишь", передает Радио Свобода.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич обнародовала снимок, на котором изображены несовершеннолетние сын и дочь Вучича, раздающие пенсионерам пакеты с продуктами.

Государственные СМИ не уточняют, чем занимается Даниил, сын Вучича от его первого брака.

Некоторые политические и общественные деятели в Сербии уже назвали известие о болезни Даниила Вучича "пропагандистским фейком".

Ранее 8 апреля Кабинет министров Сербии ввел комендантский час с 17:00 в пятницу до 05:00 в понедельник. Исключением являются работники здравоохранения и государственных учреждений, военнослужащие и сотрудники Министерства внутренних дел.

За нарушение комендантского часа предусмотрены наказания. Административный суд на месте накладывает штраф на сумму до 1500 евро. Лиц, находящихся в общественном месте во время комендантского часа могут приговорить к трем годам заключения. До сих пор осудили более 500 человек.

По данным на 8 мая, в Сербии зафиксировано 2666 случаев зараженных коронавирусом. В общем с 5 марта от COVID-19 в Сербии умерли 65 человек. Средний возраст умерших - 64 года.

Врачи и медицинские сестры составляют 10% зараженных. Еще 10% – полицейские и военнослужащие. По официальным данным, на коронавирус заболели преимущественно те, кто находились в близком контакте с лицами, вернувшимися из Италии и еще нескольких стран западной Европы. Президент Александр Вучич сообщил, что с начала марта в Сербию из-за границы вернулись 400 тысяч граждан.