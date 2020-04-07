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Умер старейший епископ УГКЦ, у него подозревали коронавирус

Стефану Сулику было 95 лет.

Умер старейший епископ УГКЦ, у него подозревали коронавирус
Епископ УГКЦ Стефан Сулик
Фото: catholicnews.org.ua

В Соединенных Штатах Америки скончался старейший епископ Украинской греко-католической церкви Стефан Сулик.

Об этом сообщил архиепископ-митрополит Филадельфийский УГКЦ Борис Гудзяк.

"Митрополит Степан Сулик умер в понедельник 6 апреля. Детали относительно похорон будут сообщены позже", - написал владыка Борис в фейсбуке.

Ранее архиепископ-митрополит Филадельфийский просил верующих молиться за митрополита-eмерита Стефана Сулика. 95-летнего владыку Стефана госпитализировали 5 апреля. "У него все признаки COVID-19 и все анализы самые серьезные. Врачи оказывают так называемый "comfort care"", - сообщал Гудзяк в фейсбуке.

Владыка Стефан Сулик нес служение архиепископа и митрополита в г. Филадельфия в 1980-2000 годах, был старейшим епископом Украинской греко-католической церкви. Епископскую хиротонию владыки Стефана совершал патриарх Иосиф Слепой.

Стефан Сулик родился 2 октября 1924 в лемковском селе Бальницы (ныне - территория Польши). Детство прошло во Львовской области. Окончил школу в Самборе в 1944 году. Впоследствии семья эмигрировала в Германию, а затем в США.

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