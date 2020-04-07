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Сейм Польши принял закон о заочном голосовании на выборах президента

Жители страны будут голосовать по почте.

Сейм Польши принял закон о заочном голосовании на выборах президента
Фото: EPA/UPG

Сейм Польши принял закон о заочном голосовании на президентских выборах. Как сообщает "Радио Польша", голосование будет проводиться исключительно посредством почты.

Голосование будет проходить с 6:00 до 20:00 в день выборов. Избиратели должны будут положить конверт со своими избирательными бюллетенями в специальный почтовый ящик по месту, где они внесены в список избирателей. Они смогут сделать это лично или с помощью другого человека.

За кражу или подделку избирательного документа ввели наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Президентские выборы в Польше запланированы на 10 мая, но документом предусмотрено, что в условиях эпидемии спикер Сейма сможет распорядиться об изменении изначальной даты голосования во временных рамках, предусмотренных Конституцией. Предполагается, что выборы могут быть перенесены на 17 мая.

В выборах участвуют действующий президент Польши Анджей Дуда, Малгожата Кидава-Блоньска ("Гражданская платформа"), Владислав Косиняк-Камыш ("Польская крестьянская партия"), Роберт Бедронь ("Весна"), Кшиштоф Босак (конфедерация "Свобода и независимость") и ряд других кандидатов.

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