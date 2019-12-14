Оппозиция в Польше выбрала кандидата в президенты

Президентские выборы назначены на май 2020 года.

Польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" на съезде в субботу избрала депутата и заместителя спикера парламента Малгожату Кидаву-Блоньскую кандидатом в президенты. Об этом сообщает Европравда.

"Я буду президентом всех поляков", - заявила она членам партии после тайного голосования, в ходе которого 700 делегатов партии избрали ее.

Как возможного кандидата рассматривали также мэра Познани Яцека Ясковяка.

Кидава-Блоньская столкнется с популярным консервативным президентом Анджеем Дудой, а также с кандидатами меньших партий на выборах, которые, как ожидается, состоятся в мае.

Результаты последних социологических опросов указывали, что действующий лидер Польши Анджей Дуда во втором туре президентских выборов победил бы любого из ведущих оппозиционных кандидатов.