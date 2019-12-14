КНДР провела второе за две недели испытание на полигоне Сохэ

В КНДР объявили об успешном проведении второго за две недели испытания на полигоне Сохэ. Об этом в субботу пишет Интерфакс со ссылкой на местное агентство ЦТАК.

В сообщении это называется, "еще одним важнейшим тестом". Результаты испытаний, как отмечает северокорейское агентство, будут использованы, чтобы усилить "стратегические силы ядерного сдерживания".

Подробностей об испытании не приводится.

Напомним, в конце прошлой недели на этом же полигоне был испытан ракетный двигатель. С мая этого года Пхеньян сообщил о более десяти ракетных испытаниях.

Ракетный полигон "Сохэ" был частично демонтирован в 2018 году в рамках шагов Пхеньяна по денуклеаризации. Ранее представитель КНДР при ООН Ким Сон заявил об исключении денуклеаризации из повестки переговоров с США.