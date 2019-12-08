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КНДР больше не будет обсуждать с США вопросы денуклеаризации

Пхеньян усиливает давление на Соединенные Штаты. 

КНДР больше не будет обсуждать с США вопросы денуклеаризации
Фото: EPA/UPG

Представитель Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с Соединенными Штатами. Об этом пишет агентство Reuters.

По словам северокорейского дипломата, «длительный и содержательный диалог», к которому стремятся Соединенные Штаты, является «уловкой, позволяющей сэкономить время» ради внутренней политической повестки, связанной с переизбранием Трампа в 2020 году.

«Нам не нужны длительные переговоры с США, и денуклеаризация уже не входит в повестку переговоров», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп в субботу перед отъездом во Флориду заявил журналистам, что посмотрит на действия Северной Кореи. По его мнению, лидер КНДР Ким Чен Ын хочет заключить сделку с США, а не вмешиваться в президентские выборы 2020 года.

«Посмотрим на Северную Корею. Я был бы удивлен, если бы КНДР действовала враждебно», — сказал Трамп. 

«Он знает, что у меня будут выборы. Я не думаю, что он хочет вмешиваться в это, но мы должны посмотреть... Я думаю, он хотел бы, чтобы что-то произошло. Отношения очень хорошие, но вы знаете, есть определенная неприязнь, в этом нет никаких сомнений», — добавил американский лидер.

Напряженность между странами возросла в преддверии установленного Северной Кореей срока на конец года. Пхеньян ранее призвал Соединенные Штаты смягчить свою позицию и не настаивать на односторонней денуклеаризации Пхеньяна, а также потребовал снятия санкций.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что Ким Чен Ын намерен до конца года снова встретиться с Трампом.

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