Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
Умер волонтер из Бахмута Артем Мирошниченко, которого избили 29 ноября
​Зеленский подтвердил двустороннюю встречу с Путиным в Париже
​Зеленский подтвердил двустороннюю встречу с Путиным в Париже
Законопроєкт про децентралізацію: громади, округи, префекти
Законопроєкт про децентралізацію: громади, округи, префекти
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
Российские разведывательные базы в Альпах и не только
В России отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом
В России отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
Флойд Мэйвезер согласился на бой по правилам UFC
Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о языке
Венецианская комиссия предложила Украине пересмотреть закон о языке
Конфликт Лероса и Бужанского оказался связан с появлением Верещук в эфирах NewsOne
Конфликт Лероса и Бужанского оказался связан с появлением Верещук в эфирах NewsOne
​Новая группа "Доверие" допускает поддержку инициатив Зеленского
​Новая группа "Доверие" допускает поддержку инициатив Зеленского
ГлавнаяМир

Помпео и Лавров после "нормандской встречи" обсудят ситуацию в Украине

Визит в Вашингтон главы российского МИД запланирован на 10 декабря.

Помпео и Лавров после "нормандской встречи" обсудят ситуацию в Украине
Фото: EPA/UPG

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующей недели встретятся в Вашингтоне. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Среди вопросов, которые планируют обсудить, ситуация в Украине, Сирии и Венесуэле. Отмечается, что стороны рассмотрят темы "болезненные для США и России".

Визит запланирован на следующий день после "нормандской встречи" - 10 декабря.

По данным агентства Associated Press, Помпео и Лавров проведут по итогам переговоров пресс-конференцию.

Последний раз Лавров приезжал в Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года. Тогда он встретился с американскими президентом Дональдом Трампом и тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

В последний раз Помпео и Лавров встречались в Сочи в мае этого года. Темой разговора политиков была ситуация в Венесуэле.

Встреча лидеров "нормандской четверки" - Франции, Германии, Украины и России - состоится в Париже 9 декабря.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также