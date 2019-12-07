Помпео и Лавров после "нормандской встречи" обсудят ситуацию в Украине

Визит в Вашингтон главы российского МИД запланирован на 10 декабря.

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующей недели встретятся в Вашингтоне. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Среди вопросов, которые планируют обсудить, ситуация в Украине, Сирии и Венесуэле. Отмечается, что стороны рассмотрят темы "болезненные для США и России".

Визит запланирован на следующий день после "нормандской встречи" - 10 декабря.

По данным агентства Associated Press, Помпео и Лавров проведут по итогам переговоров пресс-конференцию.

Последний раз Лавров приезжал в Вашингтон с рабочим визитом в мае 2017 года. Тогда он встретился с американскими президентом Дональдом Трампом и тогдашним госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

В последний раз Помпео и Лавров встречались в Сочи в мае этого года. Темой разговора политиков была ситуация в Венесуэле.

Встреча лидеров "нормандской четверки" - Франции, Германии, Украины и России - состоится в Париже 9 декабря.