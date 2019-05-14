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Помпео призвал Россию освободить украинских моряков и пойти на переговоры с Украиной

Переговоры Помпео и Лаврова в Сочи длились почти три часа.

Помпео призвал Россию освободить украинских моряков и пойти на переговоры с Украиной
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

США надеются на то, что РФ сумеет договориться с новыми властями в Киеве и освободит украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве, сообщает пресс-служба Госдепа.

Переговоры Лаврова и Помпео продлились почти три часа

"Мы хотим, чтобы Россия протянула руку новому украинскому правительству, чтобы нашелся выход из положения. Мы также призываем российское правительство выпустить на свободу представителей экипажа, который был захвачен в Керченском проливе", - сказал Помпео.

Напомним, сегодня в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Майк Помпео проводили переговоры.

25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. РФ захватила 24 украинских моряков, которых ООН признала военнопленными.

В свою очередь, МИД Украины выразил решительный протест России из-за продления содержания под стражей 24 украинских военнослужащих, захваченных в плен Россией.

Напомним, накануне Помпео должен был посетить Москву, однако отменил эту встречу в пользу Брюсселя, а сегодня прибыл в Сочи.

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