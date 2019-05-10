Адвокат рассказал о состоянии здоровья военнопленных украинских моряков

Российский адвокат Николай Полозов рассказал о состоянии здоровья троих раненных украинских военнопленных моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. Об этом Полозов сообщил журналистам на брифинге в Гамбурге после устных слушаний в Международном трибунале ООН по морскому праву по делу об иммунитетах трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, передает УНИАН.

"У большинства из военнопленных моряков состояние удовлетворительное. Между праздниками в России их проведали консулы и наши адковаты. Конечно, у нас до сих пор вызывают опасения состояние здоровья раненных военнопленных Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороки. У Василия Сороки сняли гипс с руки, но функция руки так и не восстановилась. В условиях следственного изолятора ему не дают в надлежащей степени и мере реабилитацию, восстановление функции руки", - заявил Полозов.

"Кроме того, мы настаиваем на том, чтобы в отношении двух других военнопленных раненных, Андрея Артеменко и Андрея Эйдера, было проведено дополнительное независимое обследование, поскольку у них остаются неизвлеченные осколки в телах. Пока эти действия российские власти не выполняют", - отметил адвокат.

Украинских медиков к военнопленным не допускают.

Полозов добавил, что вплоть до вчерашнего дня российские следователи знакомили адвокатов и военнопленных с новыми постановлениями о назначении так называемой "ситуационной экспертизы".

По его словам, во второй половине мая планируется проведения слушаний в апелляционной инстанции на продление меры пресечения по жалобам, поданых в апреле.

Кроме того, сторона защиты ожидает, что во второй половине мая состоится ознакомление военнопленных и адвокатов с уже проведенными экспертизами.

Напомним, слушания в Международном трибунале в Гамбруге прошли сегодня, 10 мая. Украина потребовала в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить 24 украинских военных моряков и три корабля. Решение суд должен огласить 25 мая.