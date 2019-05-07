Россия освободила двух украинских моряков, задержанных на Сиваше в прошлом году

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что провела телефонный разговор с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Об этом она написала в Фейсбуке.

"Она сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей, были освобождены вместе с судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма двое херсонских рыбаков - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов. Они были задержаны еще в сентябре 2018 пограничниками ФСБ РФ во время пришвартовывания моторной лодки из-за поломки мотора на крымском берегу озера Сиваш. Сейчас они направляются домой на Херсонщину к своим родным", - сообщила Денисова.

Напомним, в сентябре прошлого года на озере Сиваш российские пограничники задержали двух украинских рыбаков и обвинили их в "незаконном пересечении границы".

В мае 2018 года в Азовском море возле Бердянска спасатели ГосЧС Украины начали поисковую операцию двух местных рыбаков, которые накануне вышли в море с территории базы отдыха "Искра", но через сутки домой не вернулись. Позже появилась информация, что их задержали пограничники РФ, против моряков было было возбуждено уголовное дело о браконьерстве.

В ноябре российские военные захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в нейтральных водах Черного моря. Экипажи кораблей - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех на два месяца. На следующий день украинских моряков перевезли в Москву, где они находятся и сейчас.

Украина расценивает захваченных граждан как военнопленных. Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) тоже признало, что арестованные Россией украинские моряки могут считаться военнопленными. Россия считает по-другому и обвинила их в совершении уголовного преступления.