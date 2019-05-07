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Ивано-Франковскую область засыпало снегом

На некоторых участках дорог заблокировано движение транспорта.

В Ивано-Франковской области 7 мая выпал снег. В среднем снежный покров достигает 15 сантиметров.

Об этом сообщила пресс-служба местной полиции  в Фейсбуке.

"На некоторых участках дорог в связи со значительными осадками остановились грузовые автомобили и заблокировали движение транспорта. Сейчас патрульные полицейские, экипажи отдела безопасности дорожного движения, совместно с другими службами помогают гражданам, попавшим в затруднительное положение во время непогоды", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Правоохранители напоминают, что по прогнозам сегодня до конца суток в западных областях ожидают дождь с мокрым снегом,  заморозки и сильные порывы ветра.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Напомним, ранее из-за сильных дождей на реках Закарпатья и Карпат поднялся уровень воды. Местное население 3 мая предупреждали о возможном подтоплении приречных территорий и схождении селевых потоков.

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