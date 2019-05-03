ГосЧС ожидает сегодня паводки на реках Закарпатья и Карпат

Из-за сильных дождей на реках Закарпатья и Карпат продолжается подъем уровня воды. В связи с этим Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает местное население о возможном подтоплении приречных территорий и схождении селевых потоков.

Сегодня, 3 мая, на Днестре возле г..Залищики (Тернопольская обл.) ожидается поднятие уровня воды еще на 2,5-3 метра по сравнению с предыдущими сутками, местами возможен начальный выход воды на заводь. Прохождение максимального уровня дождевого паводка на р.Днестр в створе гидрологического поста Залищики ожидается в первой половине суток 3 мая.

Также сегодня на р.Ворона возле г.Тисменица (Ивано-Франковская область) ожидается продолжение подъема уровня воды на 0,3 - 0,8 м над предыдущими уровнями с последующим затоплением поймы и сельхозугодий. Возможно частичное затопление приречных зданий и хозяйственных объектов в Тисменицком районе.

В течение 3 мая на р. Тиса в районе Чопа ожидается невысокая паводковая волна с повышением уровня на 0,5 - 1 метр в пределах русла, без угрозы негативных последствий.

В горах существует угроза схода селевых потоков.