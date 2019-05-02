Власти Индии эвакуировали свыше 800 тыc. человек из-за угрозы сильного циклона

Уже открыто более 800 убежищ и 100 тыс. пакетов с сухим пайком.

Власти Индии эвакуировали больше 800 тыс. человек на востоке страны из-за угрозы циклона «Фани», который приближается со стороны Бенгальского залива. Об этом сообщает Associated Press.

Метеорологическое управление Индии в Нью-Дели заявило, что в пятницу 3 апреля циклон «Фани» обрушится на сушу с ветрами с силой ветра до 200 километров в час (55 метром в секунду). Кроме этого, существует вероятность, что буря может начаться с вечера четверга.

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Индии в большинстве индийских штатов вдоль Бенгальского залива прогнозирует жестокий шторм или даже ураган по шкале высоты волн.

Индийские чиновники привели военно-морские силы, военно-воздушные силы, армию и береговую охрану в состояние повышенной готовности, уже открыто более 800 убежищ и около 100 тыс. пакетов с сухим пайком готовы к сбрасыванию с воздуха.

Туристам были предоставлены специальные поезда для выезда из популярного пляжного города Пури в юго-восточной Индии, в штате Орисса.

Сообщается, что в последний раз циклон подобной силы был в 1999 году, а его жертвами стали 10 тыс. человек

Напомним, в марте 2019 года из-за циклона «Идай» на юге Африки погибло более тысячи человек. Гуманитарную помощь можно было доставить только по воздуху, поскольку вода затопила по 30-40 километров вокруг нескольких населенных пунктов.

ООН назвало стихийное бедствие в Мозамбике крупнейшей гуманитарной катастрофой.