Полиция искала взрывчатку на харьковском вокзале и в аэропорту

Фото: Национальная полиция

Сегодня утром полиция Харькова провела проверки на железнодорожном вокзале и в аэропорту города. Взрывоопасных веществ правоохранители не выявили, сообщает региональное управление полиции.

Информация о заложенной взрывчатке поступила в полицию утром, около 10:15. По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

В аэропорту специалисты осмотрели 27 тысяч кв.м. площади и прилегающей территории, и еще 29 тыс. кв.м. на вокзале, откуда эвакуировали 800 человек.

Информация о минировании не подтвердилась, правоохранители решают вопрос о квалификации инцидента в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Напомним, ложное сообщение о минировании является уголовно наказуемым преступлением, максимальное наказание за это - 6 лет лишения свободы.