Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Путин подписал закон об изоляции российского интернета
Путин подписал закон об изоляции российского интернета
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
ГлавнаяОбществоЖизнь

В пятницу в Киеве потеплеет до +20, ​днем небольшой дождь

Температура воздуха ночью +4…+11 градусов.

В пятницу в Киеве потеплеет до +20, ​днем небольшой дождь

В пятницу, 3 мая, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем умеренный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Карпатах ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь, местами гроза, температура ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+21 градус.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также