В пятницу в Киеве потеплеет до +20, ​днем небольшой дождь

В пятницу, 3 мая, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем умеренный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Карпатах ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь, местами гроза, температура ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +15…+21 градус.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+21 градус.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.