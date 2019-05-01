В четверг в Киеве обещают потепление и только небольшой дождь

В четверг, 2 мая, в Киеве ясно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с, температура ночью +6…+8, днем +15...+17 градусов.
На западе Украины ясно, днем небольшой дождь, ночью местами небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +13...+18 градусов.
В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -2…+3 градусов, днем +4...+9 градусов.В Моршине ночью ожидается температура воздуха +5…+7 градусов, днем +17…+19 градусов.
В Трускавце ночью +4…+6 градусов, днем +17…+19 градусов.
В Сваляве ночью +4…+6 градусов, днем +18.. +20 градусов.
На севере ясно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +3…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.
В центре Украины ясно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +4…+10 градусов, днем +13…+19 градусов.
На востоке ясно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью +6…+11 градусов, днем +13…+19 градусов.
На юге Украины ясно, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +6…+12 градусов, днем +15…+21
градусов.В Крыму ясно, без осадков, ветер западный, 7-12 м / с. Температура ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.
В Ялте - без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.