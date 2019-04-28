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​В понедельник в Киеве прогнозируют дождь и похолодание

До +13 градусов.

​В понедельник в Киеве прогнозируют дождь и похолодание
Фото: EPA/UPG

29 апреля в Киеве облачно, умеренный, местами сильный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью и днем +11...+13 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, умеренный, местами сильный дождь, в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +5..+12 градусов, днем +11..+18 градусов.

В Карпатах дождь, температура ночью +2..+7 градусов, днем +7..+12 градусов.

В Моршине и Трускавце умеренный, местами сильный дождь, температура ночью +8..+10 градусов, днем +14..+16 градусов.

В Сваляве дождь, температура ночью +8..+10 градусов, днем +15..+17 градусов.

На севере облачно, умеренный, местами сильный дождь, в Сумской области дождь, местами грозы, ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью +8..+13 градусов, в Черниговской и Сумской области +3..+9 градусов, днем +11..+16 градусов.

В центре Украины облачно, умеренный, местами сильный дождь, в Днепропетровской области дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью +6..+12 градусов, днем +12..+19 градусов, в Полтавской области +9..+14 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем умеренный, местами сильный дождь и грозы, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью +5..+12 градусов, днем +11..+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и грозы, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью +6..+12 градусов, днем +18..+23 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью +6..+11 градусов, днем +17..+22 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +8..+10 градусов, днем +18..+20 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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