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В Михайловском соборе прошло первое Пасхальное богослужение ПЦУ

Евангелие прочитали на 8 языках.

В Михайловском соборе прошло первое Пасхальное богослужение ПЦУ
В Михайловском соборе прошло первое Пасхальное богослужение ПЦУ

В Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел первые Пасхальные богослужения объединенной поместной Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

На богослужении присутствовали Президент Украины Петр Порошенко с семьей и чиновники.

В Пасхальном послании митрополит вспомнил о свободе и выборе, который люди делают каждый день.

«Не от нас зависит, что мы смертны, но от нас зависит, как мы используем время нашей жизни: во благо или во зло», - сказал Епифаний.

В ПЦУ отметили, что Пасхальное богослужение в Свято-Михайловском Златоверхом соборе имело несколько особенностей.

В частности, Евангелие прочитали на восьми языках (украинском, греческом, славянском, еврейском, итальянском, английском, французском, латинском).

Кроме того, прозвучал уникальный перезвон «Христос Воскресе!» В исполнении студентов-звонарей Киевской православной богословской академии.

Пасха, Епифаний, Михайловский собор
Пасха, Епифаний, Михайловский собор

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