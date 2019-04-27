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В Киеве возле храмов на Пасху будут дежурить 1500 правоохранителей

К дежурству привлекли бойцов Нацгвардии.

В Киеве возле храмов на Пасху будут дежурить 1500 правоохранителей
Фото: Макс Требухов

В Киеве во время пасхальных праздников за порядком будут следить 1500 правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Для надлежащего поддержания правопорядка возле храмов и церквей будут нести службу более 1500 правоохранителей, включая бойцов Национальной гвардии, а также будут привлекаться преподаватели и курсанты Национальной академии внутренних дел Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение двух дней богослужения в Киеве будут проходить в 168 культовых сооружениях.

Личный состав столичной полиции заступил на дежурство в районе храмов 27 апреля.

Ранее сообщалось, что в Украине безопасность на Пасху и майские праздники будет обеспечивать около 21 тыс. правоохранителей и семь тысяч сотрудников ГосЧС.

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