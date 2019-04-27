Авария на шахте под Луганском произошла из-за нарушения техники безопасности, - Лисянский

По его информации, ни один из 17 находившихся в шахте горняков не выжил.

Причиной аварии мини-шахте "Схидкарбон" под Луганском стало нарушение техники безопасности. Об этом заявил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в эфире "112 Украина".

"По моей информации, уже есть данные на 90%, что была превышена концентрация газа метана. То есть, была нарушена система техники безопасности и не проводились работы для того, чтобы не было скопления метана в выработках, где работают люди. Нужно постоянно проводить профилактику, чтобы этого не произошло. Но это отвлекает людей, а их там немного, это мини-шахта, там 20 человек. То есть, отвлекаясь, они занимались этими работами, а не добычей угля, владельцу шахты это не выгодно", - отметил он.

Также Лисянский отметил, что взрывов на шахте было три, а не один.

На данный момент на шахте продолжаются спасательные работы, спасатели обнаружили тело четырнадцатого шахтера и начали его извлечение из-под завалов.

По информации Лисянского, никто из 17 находившехся в шахте горняков не выжил.

Напомним, взрыв на шахте Схидкарбон в населенном пункте Юрьевка на оккупированной территории Луганской области произошел 25 апреля.