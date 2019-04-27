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В воскресенье в Киеве кратковременный дождь

До +23 градусов.

В воскресенье в Киеве кратковременный дождь
Фото: Макс Требухов

28 апреля в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +10...+12, днем +21...+23.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+13 градусов, днем +14...+20 градусов, во Львовской области +11...+16 градусов, в Хмельницкой +19...+24 градуса.

В Карпатах значительный дождь, температура ночью +3...+8 градусов, днем +5...+10 градусов.

В Моршине значительный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15 градусов.

В Трускавце значительный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +13...+15 градусов.

В Сваляве значительный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18 градусов.

На севере облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +19...+24 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +19...+24 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +17...+23 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +5...+10 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +6...+11 градусов, днем +17...+22 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +7...+9 градусов, днем +19...+21 градус.

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Источник: "Украинские новости"
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