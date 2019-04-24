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В четверг в Киеве потеплеет до +23 градусов

Осадков в столице не прогнозируют.

В четверг в Киеве потеплеет до +23 градусов

В четверг, 25 апреля, в Киеве малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом  сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +18…+25 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +19…+25 градусов.

В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +18…+25 градусов.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +20…+25 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +18…+25 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +18…+23 градуса.

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