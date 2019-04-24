Джемилев заявил, что крымские татары будут в оппозиции к Зеленскому
Джемилев заявил, что крымские татары будут в оппозиции к Зеленскому
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
Гройсман выступил за изменение избирательной системы перед выборами в Раду
Гройсман выступил за изменение избирательной системы перед выборами в Раду
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Гройсман пойдет на выборы с новой партией
Гройсман пойдет на выборы с новой партией
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
В Госреестре уничтожили данные почти 200 тысяч избирателей
В Госреестре уничтожили данные почти 200 тысяч избирателей
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
ГлавнаяОбществоПроисшествия

На детской площадке в центре Львова повесился исландец

Перед смертью мужчина не был ограблен и не подвергался насилию.

На детской площадке в центре Львова повесился исландец
Фото: скриншот видео

23 апреля в центре Львова на детской площадке на ул. Киевской повесился 39-летний гражданин Исландии. Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции Львовской области.

Отмечено, что о происшествии в полицию сообщил пассажир трамвая, который увидел тело.

Возле трупа полиция обнаружила деньги мужчины, компьютер и пустую бутылку из-под виски. Это свидетельствует о том, что иностранец не был ограблен перед смертью. Также установлено, что он не подвергался насилию.

Кроме этого, исландец оставил предсмертную записку. Полиция пока не разглашает ее содержимое.

По предварительным данным ТСН, мужчина совершил самоубийство из-за неразделенной любви.

На данный момент правоохранители связались с консульством Исландии, дабы те, в свою очередь, сообщили родственникам о смерти мужчины.

Напомним, 19 апреля 2019 года в Ивано-Франковской области совершила самоубийство пожилая супружеская пара. Мужчине было 66 лет, женщине - 59. Согласно информации департамента гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, женщина повесилась в коридоре дома, а мужчина - во дворе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также