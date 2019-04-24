На детской площадке в центре Львова повесился исландец

Перед смертью мужчина не был ограблен и не подвергался насилию.

23 апреля в центре Львова на детской площадке на ул. Киевской повесился 39-летний гражданин Исландии. Об этом сообщил представитель Главного управления Национальной полиции Львовской области.

Отмечено, что о происшествии в полицию сообщил пассажир трамвая, который увидел тело.

Возле трупа полиция обнаружила деньги мужчины, компьютер и пустую бутылку из-под виски. Это свидетельствует о том, что иностранец не был ограблен перед смертью. Также установлено, что он не подвергался насилию.

Кроме этого, исландец оставил предсмертную записку. Полиция пока не разглашает ее содержимое.

По предварительным данным ТСН, мужчина совершил самоубийство из-за неразделенной любви.

На данный момент правоохранители связались с консульством Исландии, дабы те, в свою очередь, сообщили родственникам о смерти мужчины.

Напомним, 19 апреля 2019 года в Ивано-Франковской области совершила самоубийство пожилая супружеская пара. Мужчине было 66 лет, женщине - 59. Согласно информации департамента гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, женщина повесилась в коридоре дома, а мужчина - во дворе.