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Глава Коростенского района и его подчиненный попались на взятке

Сумма неправомерной выгоды составила 1500 долларов.

Полицейское управление защиты экономики в Житомирской области во вторник, 23 апреля, задержало по подозрению в получении взятки главу Коростенской райадминистрации и руководителя одного из отделов РГА.

Об этом говорится на сайте Нацполиции Украины.

По версии следствия, в райадминистрации существовала коррупционная схема по решению земельных вопросов. Чиновников задержали на горячем во время получения 800 долларов. Всего они требовали 1500 долларов за выделение двух земучастков.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Задержанным вменяют ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды.

Председатель Коростенской РГА Сергей Дмытрук возглавляет район с конца 2014 года.

Напомним, несколько дней назад в Винницкой области чиновник из ОГА погорел на взятке в 180 тыс. гривен.

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