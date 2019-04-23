Полиция устанавливает владельцев еще шести похищенных картин, изъятых при обысках у задержанных членов преступной группы, подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева в Киеве.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщается на сайте НПУ.

Произведения были похищены из музеев в Европе.

"Сейчас полицейские активно сотрудничают с австрийскими коллегами, поскольку одно из изъятых произведений живописи было похищен в конце ноября прошлого года в Вене", - отмечается в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Ранее полиция передала Франции картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 млн долларов, найденную у подозреваемых.

15 апреля полиция задержала троих подозреваемых в убийстве владельца ювелирного бизнеса Сергея Киселева в Киеве. Среди изъятых у одного из подозреваемых вещей, обнаружили несколько картин.