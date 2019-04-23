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"Новая ирландская республиканская армия" признала причастность к убийству журналистки

Представители организации анонимно извинились через газету.

"Новая ирландская республиканская армия" признала причастность к убийству журналистки
Фото: LinkedIn

"Новая Ирландская республиканская армия" признала причастность к убийству журналистки Лайры Макки. Об этом пишет издание The Irish News.

Газета распространила заявление участников организации, в котором они приносят семье погибшей "искренние и глубокие извинения".

Накануне полиция Ирландии попросила местных жителей сообщить любую информацию о причастных к убийству. Двоих подозреваемых, задержанных после убийства, вчера отпустили.

Макки была убита в ночь на 19 апреля в Лондондерри в Северной Ирландии, куда приехала освещать беспорядки. Причиной столкновений стала серия полицейских обысков, неизвестные стали стрелять в сотрудников правоохранительных органов и кидать в них бутылки с зажигательной смесью. Когда журналистка стояла у полицейской машины, мужчина в маске открыл огонь в сторону автомобиля, от полученных ранений женщина скончалась в больнице.

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