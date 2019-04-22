Они совершали восхождение на Хоус Пик по маршруту, который был пройден только однажды.

Три известных альпиниста Джесс Роскелли, Давид Лама и Хансйорг Ауэр погибли во время восхождения на Хоус Пик (3295 м) в Канаде в Национальном парке Банф. ВВС сообщает, что их тела уже нашли.

Поиски альпинистов начались в минувшую среду, 17 апреля, после того как отец Джесса Роскелли сообщил спасателям, что группа не вышла на связь в условленное время. После начала поисков стало ясно, что шансы найти живыми альпинистов очень невелики.

Все указывало на то, что альпинисты попали в большую лавину, которая, скорее всего, смела их во вторник во время восхождения на Хаус Пик. Как сообщили власти Канады, спасатели видели на пути следования группы следы недавно сошедших лавин.

Проведение поисково-спасательной операции затруднялось тяжелыми погодными условиями.

Трое альпинистов совершали восхождение на Хоус Пик - самую высокую вершину хребта Вапутик (Канадские Скалистые горы) - по маршруту M16. Этот чрезвычайно сложный маршрут был пройден только однажды - в марте 1999 года альпинистами Барри Бланшаром, Скоттом Бакесом и Стивом Хаусом.

Фото: instagram.com/jessroskelley

Погибшие - 36-летний американец Джесс Роскелли и австрийцы - 28-летний Давид Лама и 35-летний Хансйорг Ауэр - входили в число лучших альпинистов мира.

Хансйорг Ауэр получил известность после прохождения свободным лазанием сложного маршрута по южной стене горы Мармолада (Италия). Давид Лама обратил на себя внимание в 2006 году, когда стал самым молодым победителем чемпионата мира по скалолазанию. В конце прошлого года он совершил одиночное восхождение на Лунаг Ри (Непал).

Джесс Роскелли в 2003 году стал самым молодым американцем, совершившим восхождение на Эверест. На тот момент Роскелли было 20 лет. Отец альпиниста - Джон Роскелли - поднимался на Хоус Пик в 1970-х годах, однако по другому маршруту.