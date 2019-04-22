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В Грузии на акции против строительства ГЭС произошли столкновения с полицией, пострадали 40 человек

Большая часть пострадавших - полицейские

В Грузии на акции против строительства ГЭС произошли столкновения с полицией, пострадали 40 человек
Фото: 1TV.GE

Возле грузинского села Биркиани произошли протесты строительства малой ГЭС на реке Алазани в Панкисском ущелье. В ходе стычек с полицией пострадали около 40 человек, большая часть из них – полицейские. Были повреждены более десятка машин и спецтехника, три автомобиля полностью сгорели.

Об этом пишет Newsgeorgia.

Около 300 жителей Панкисского ущелья 21 апреля утромсобрались у села Биркиани на акцию против ГЭС на реке Алазани. Грузинские власти отправили к месту строительства полицию и спецназ.

В течение дня ситуация в Панкисском ущелье накалялась несколько раз. Между участниками акции и полицией периодически происходили столкновения. Манифестанты бросали в силовиков палки и камни. В ответ полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули.

В результате этих стычек были повреждены несколько гражданских машин, а также полицейские автомобили. Кроме того, демонстранты подожгли экскаватор, принадлежащий компании, которая должна осуществлять строительные работы.

В ходе столкновений пострадало более 40 человек, большинство из них – полицейские. Часть доставлена в больницы Телави, остальным пострадавшим оказали помощь на месте.

Жители Панкисского ущелья опасаются, что строительство ГЭС отрицательно скажется на окружающей среде и они будут вынуждены покинуть свои дома. Между тем, власти заявляют, что ГЭС мощностью 5 мВт не может негативно воздействовать на окружающую среду и создать какие-либо угрозы для местных жителей.

После переговоров с участниками акции министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария отозвал спецназ и заявил, что строительство ГЭС начнется только в случае согласия 90% населения. Также он пообещал, что все участники акции, нападавшие на полицейских, будут привлечены к ответственности.

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