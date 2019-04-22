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На заграничном избирательном округе победил Порошенко

Обработано 100% бюллетеней.

На заграничном избирательном округе победил Порошенко
Фото: EPA/UPG

По результатам обработки 100% бюллетеней (59.830 избирателей) на заграничном избирательном округе победил Петр Порошенко - за него проголосовало 54.73% (32.749 избирателей). 

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Владимир Зеленский получил 43.78% (26.196): преимущество он получил в Азербайджане, Латвии, Литве, Эстонии, Беларуси, Армении, Эстонии, Молдове, Польше, Марокко, Киргизии, Казахстане, Перу, Словакии, Сербии, Перу, Туркменистане, Тунисе, Венгрии, Бразилии, Чехии, а также Катаре, Иордании, Конго и Аргентине и на Кубе.

Всего на заграничном избирательном округе 101 избирательный участок.

По результатам первого тура президентских выборов Петр Порошенко получил 38.93%,а Владимир Зеленский 26.01%.

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