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Папа Римский упомянул Украину в пасхальной речи

"Пусть эта Пасха принесет утешение для жителей восточной Украины".

Папа Римский упомянул Украину в пасхальной речи
Папа Римский упомянул Украину в пасхальной речи
Фото: EPA/UPG

Папа Римский Франциск упомянул Украину в своей речи в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю.

Об этом сообщает BBC-Украина.

"Пусть эта Пасха принесет утешение для жителей восточной Украины, страдающих от продолжающегося конфликта", - сказал Папа Римский.

"Пусть Господь поощрит инициативы гуманитарной помощи и те, которые направлены на достижение долговременного мира", - добавил он.

Напомним, ежегодно на Пасху Папа Римский проводит мессу на площади Святого Петра в Ватикане и провозглашает речь.

В ноябре прошлого года Франциск пообещал, что посетит Украину, когда его присутствие будет способствовать единству.

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