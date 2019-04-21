Папа Римский упомянул Украину в пасхальной речи

Папа Римский Франциск упомянул Украину в своей речи в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю.
Об этом сообщает BBC-Украина.
"Пусть эта Пасха принесет утешение для жителей восточной Украины, страдающих от продолжающегося конфликта", - сказал Папа Римский.
"Пусть Господь поощрит инициативы гуманитарной помощи и те, которые направлены на достижение долговременного мира", - добавил он.
Напомним, ежегодно на Пасху Папа Римский проводит мессу на площади Святого Петра в Ватикане и провозглашает речь.
В ноябре прошлого года Франциск пообещал, что посетит Украину, когда его присутствие будет способствовать единству.