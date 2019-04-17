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Во Львове умер известный историк и диссидент Валентин Мороз

Он ушел из жизни в 84 года.

Во Львове умер известный историк и диссидент Валентин Мороз
Фото: istpravda.com.ua

16 апреля 2019 года во Львове умер украинский публицист, диссидент, член объединения украинских писателей «Слово» Валентин Мороз. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Валентин Мороз ушел из жизни в 84 года.

"16 апреля отошел в вечность политзаключенный, публицист и историк Валентин Мороз. Община города Львова приносит соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении.

Валентин Мороз родился 15 апреля 1936 года на Волыни, окончил исторический факультет Львовского госуниверситета, работал преподавателем в Волынской и Ивано-Франковской областях.

В 1965 году был осужден на 4 года тюремного заключения за антисоветскую деятельность, а в 1970 году – арестован повторно и по той же статьей осужден на 6 лет тюрьмы и 5 лет поселения.

В 1979 году после 5-ти месячной голодовки Мороза, его и еще четверых диссидентов обменяли на двоих советских шпионов, и таким образом он оказался в США, а потом в Канаде, где занимался преподавательской и общественной деятельностью.

Валентин Мороз вернулся в Украину в апреле 1990 года. С 1997 года постоянно жил во Львове, преподавал во Львовском государственном университете физической культуры.

Мороз является автором ряда исторических работ по Украине. В частности, из-под его пера вышел фундаментальный труд в трех томах "Украина в ХХ веке", а также работы "Национализм ХХ века", "Сталин и коллективизация", "Создание ОУН", "Пацификация в Галичине".

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